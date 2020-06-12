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8:02   12 Июня 2020
Общество

Американское правительство обязали отчитываться о "поддержке РФ расистов"

Американское правительство обязали отчитываться о "поддержке РФ расистов"

Представителей американских правительственных структур обязали с 1 октября докладывать о результатах исследования в контексте "содействия" со стороны России активистам расистского движения в США.

Соответствующее положение было внесено в документ, обнародованный на официальном сайте сенатского комитета по делам ВС. Согласно данному нововведению, иницированному в рамках проекта военного бюджета США на будущий год, власти страны наделяются правом "требовать составление доклада о поддержке расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в Европе и в США".

Идентификация подобной ситуации должна сопровождаться изучениями в области влияния деятельности радикальных объединений на уровень угрозы национальной безопасности, социальную стабильность демократических институтов и распространение информационной войны. По мнению Вашингтона, во всем вышеперечисленном якобы участвует Россия, передает ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#власти сша #расизм

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