Лидер КНДР направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России посредством телеграммы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в работе, а народу России – благосостояния и процветания. По словам северокорейского лидера, "драгоценная традиция корейско-российской дружбы" будет укрепляться и развиваться. Глава КНДР также вспомнил о знаменательной встрече с Путиным, которая состоялась в апреле 2019 года во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин 12 июня будет участвовать в церемонии подъема флага РФ на Поклонной горе. Кроме того, он наградит героев труда золотыми медалями.