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Лидер КНДР направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России

Лидер КНДР направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России

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7:39   12 Июня 2020
Политика

Лидер КНДР направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России

Лидер КНДР направил Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России посредством телеграммы, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в работе, а народу России – благосостояния и процветания. По словам северокорейского лидера, "драгоценная традиция корейско-российской дружбы" будет укрепляться и развиваться. Глава КНДР также вспомнил о знаменательной встрече с Путиным, которая состоялась в апреле 2019 года во Владивостоке.

Президент России Владимир Путин 12 июня будет участвовать в церемонии подъема флага РФ на Поклонной горе. Кроме того, он наградит героев труда золотыми медалями.

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Автор: Илья Романович
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