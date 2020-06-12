Экс-супруга Ефремова назвала "гениальность" артиста причиной для оправдания преступления

Устроившего ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова можно простить "за гениальность", заявила четвертая жена актера Ксения Качалина в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Съемочная площадка популярной телепрограммы накануне стала местом для встречи близких и родственников погибшего по вине Ефремова 57-летнего Сергея Захарова. В ходе эфира участникам была продемонстрирована запись обращения Качалиной, в которой экс-супруга заявила о наличии у артиста прав на проступок по причине его" гениальности", передает Kp.ru.

"За гениальность Михаила можно простить... Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Это гений.... Этим все сказано. Ему можно все", — заключила Качалина.

Родственники Захарова отказались принимать извинения Михаила Ефремова, отметив, что для этого у виновника было достаточно времени, однако он им не воспользовался. Сейчас близкие погибшего намерены добиваться самого строгого наказания для артиста.