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7:03   12 Июня 2020
Общество

Экс-супруга Ефремова назвала "гениальность" артиста причиной для оправдания преступления

Экс-супруга Ефремова назвала "гениальность" артиста причиной для оправдания преступления

Устроившего ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова можно простить "за гениальность", заявила четвертая жена актера Ксения Качалина в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Съемочная площадка популярной телепрограммы накануне стала местом для встречи близких и родственников погибшего по вине Ефремова 57-летнего Сергея Захарова. В ходе эфира участникам была продемонстрирована запись обращения Качалиной, в которой экс-супруга заявила о наличии у артиста прав на проступок по причине его" гениальности", передает Kp.ru.

"За гениальность Михаила можно простить... Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Это гений.... Этим все сказано. Ему можно все", — заключила Качалина. 

Родственники Захарова отказались принимать извинения Михаила Ефремова, отметив, что для этого у виновника было достаточно времени, однако он им не воспользовался. Сейчас близкие погибшего намерены добиваться самого строгого наказания для артиста. 

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Автор: Юлия Яковлева

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