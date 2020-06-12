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6:23   12 Июня 2020
Политика

СМИ: угроза распада нависла над США из-за действий Трампа

СМИ: угроза распада нависла над США из-за действий Трампа

Соединенным Штатам угрожает распад из-за агрессивной политики американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил обозреватель Le Figaro Николя Бавре.

Спустя 30 лет после распада СССР эта же участь грозит и США, рассказал в своей статье Николя Бавре. Публикация имеет название "Разобщенные штаты Америки". По мнению журналиста, Трамп ввергает государство в гражданскую войну.

На фоне массовой безработицы и падения уровня ВВП государство разрывают расовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Обозреватель французского издания добавил, что ему это напомнило события 1968 года. Тогда был убит правозащитник Мартин Лютер Кинг. При этом популизм американского лидера и его желание подавлять демонстрантов с помощью армии приводят страну в хаос, заявил Николя Бавре.

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Автор: Илья Романович
#сша #трамп #ссср #распад

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