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5:56   12 Июня 2020
Политика

Денис Новак лишился должности замглавы Минюсра РФ по распоряжению Путина

Денис Новак лишился должности замглавы Минюсра РФ по распоряжению Путина

Заместитель главы Министерства юстиции РФ Денис Новак лишился должности по личному распоряжению российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, глава государства освободил от должности замглавы СК России Илью Лазутова. На данный момент причины такого решения неизвестны.

Владимир Путин этим же указом назначил на должность заместителя главы ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова. Отметим, что Денис Новак работал в министерстве с 2014 года. Должность заместителя министра он занял три года назад.

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Автор: Василий Пименов
#путин #новак #лазутов

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