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5:50   12 Июня 2020
Общество

Белый дом передал поздравления Помпео по случаю Дня России

Белый дом передал поздравления Помпео по случаю Дня России

Государственный секретарь США Майк Помпео обратился к гражданам РФ по случаю празднования Дня России. В своем послании политик также отметил неоценимый вклад РФ в победу над нацизмом во времена Второй мировой войны.

Помпео поздравил российских граждан и напомнил, что в этот день исполняется 30 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Данный политико-нормативный акт ознаменовал приобретение россиянами неотъемлемого права на достойную жизнь и равную защиту. Кроме того, приняв декларацию, россияне выразили свое намерение строить хорошие отношения с представителями других стран и народов, добавил госсекретарь США. Он также вспомнил о сотрудничестве двух государств в ходе Второй мировой войны.

"Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге сотрудничество великих держав, в том числе и наших двух стран, покончило с нацистской агрессией в Европе", — передает слова Помпео РИА Новости

Декларации о государственном суверенитете страны была принята и подписана 12 июня 1990 года. В соответствии с распоряжением президента России от 2 июня 1994 года дата подписания была объявлена нерабочим днем. Название праздника "День России" было утверждено и внесено в перечень праздничных и выходных дней Трудового кодекса в 2002 году. 

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Автор: Борис Нестеров
#майк помпео #день россии

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