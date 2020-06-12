Адвокат Пашков назвал факторы, влияющие на меру пресечения для Ефремова

Существует ряд факторов, способных повлиять на окончательный вердикт суда в отношении дела актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб 57-летний водитель грузовика Сергей Захаров. Адвокат Максим Пашков рассказал, какое наказание грозит артисту.

Специалист отметил, что после инцидента Ефремову предъявили обвинения по статье о "Нарушении ППД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Подобное преступление предусматривает ответственность в виде тюремного заключения сроком от пяти до 12 лет, передает "Спорт-Эксперсс".

Однако в ходе вынесения решения судом будут учитываться результаты проведенных экспертиз, факт возмещения причиненного ущерба и позиция родственников погибшего, признанных потерпевшей стороной. По словам Пашкова, в случае рассмотрения дела в особом порядке максимальный срок снижается до восьми лет.

"Плюс если человек возместил ущерб, оказал полное содействие следствию, выполнил еще ряд условий, то идут две трети от тех самых двух третей", — пояснил адвокат.

В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Такая мера пресечения продлится до 9 августа. Вскоре после смертельного инцидента в рамках возбужденного дела было заведено еще одно — о сбыте наркотиков. В ходе следствия в крови актера были выявлены следы употребления психотропных веществ. Депутат Госдумы Леонид Калашников ранее отреагировал на ситуацию, заявив об исключении возможности избежания наказания, передает ФАН.