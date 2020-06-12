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5:37   12 Июня 2020
Общество

Адвокат Пашков назвал факторы, влияющие на меру пресечения для Ефремова

Адвокат Пашков назвал факторы, влияющие на меру пресечения для Ефремова

Существует ряд факторов, способных повлиять на окончательный вердикт суда в отношении дела актера Михаила Ефремова, по вине которого погиб 57-летний водитель грузовика Сергей Захаров. Адвокат Максим Пашков рассказал, какое наказание грозит артисту.

Специалист отметил, что после инцидента Ефремову предъявили обвинения по статье о "Нарушении ППД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения". Подобное преступление предусматривает ответственность в виде тюремного заключения сроком от пяти до 12 лет, передает "Спорт-Эксперсс".

Однако в ходе вынесения решения судом будут учитываться результаты проведенных экспертиз, факт возмещения причиненного ущерба и позиция родственников погибшего, признанных потерпевшей стороной. По словам Пашкова, в случае рассмотрения дела в особом порядке максимальный срок снижается до восьми лет.

"Плюс если человек возместил ущерб, оказал полное содействие следствию, выполнил еще ряд условий, то идут две трети от тех самых двух третей", — пояснил адвокат. 

В настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Такая мера пресечения продлится до 9 августа. Вскоре после смертельного инцидента в рамках возбужденного дела было заведено еще одно — о сбыте наркотиков. В ходе следствия в крови актера были выявлены следы употребления психотропных веществ. Депутат Госдумы Леонид Калашников ранее отреагировал на ситуацию, заявив об исключении возможности избежания наказания, передает ФАН

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Автор: Кристина Мокроусова

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