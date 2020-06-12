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5:13   12 Июня 2020
Политика

Пушков объяснил, почему Россия решила не приглашать Зеленского на парад Победы в Москве

Пушков объяснил, почему Россия решила не приглашать Зеленского на парад Победы в Москве

Приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве не было никаких оснований, заявил сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва не отправила украинскому лидеру приглашение на парад Победы. Он подчеркнул, что Украина де-факто и де-юре не является членом Содружества Независимых Государств и не показала желание разделить радость от праздника, передает РИА Новости. Алексей Пушков отметил, что не было ни одного основания, чтобы пригласить Зеленского на парад Победы.

"Более того: приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес", – рассказал сенатор.

Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за распространения коронавирусной инфекции. 9 мая в городах РФ прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

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Автор: Ирина Большунова
#пушков #парад #зеленский

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