Северная Корея назвала безнадежными отношения с США

Отношения КНДР и США стремительно ухудшаются и не приводят к каким-либо успехам. Такое мнение выразил глава северокорейского МИД Ли Сон Гвон.

Министр отметил, что не может подвести каких-либо положительных итогов после двух лет с начала диалога между странами. Он добавил, что надежды на улучшение отношений между КНДР и США дали противоположный эффект.

"Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которая два года назад привлекла всеобщее внимание, сегодня обратилась в безнадежность, характеризующуюся нарастающим ухудшением", — приводит его слова РИА Новости.

Первый саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в 2018 году в Сингапуре. В ходе встречи главы государств договорились о сокращении вооружения со стороны Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности и отмену американских санкций.