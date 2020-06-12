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4:50   12 Июня 2020
Политика

Северная Корея назвала безнадежными отношения с США

Северная Корея назвала безнадежными отношения с США

Отношения КНДР и США стремительно ухудшаются и не приводят к каким-либо успехам. Такое мнение выразил глава северокорейского МИД Ли Сон Гвон.

Министр отметил, что не может подвести каких-либо положительных итогов после двух лет с начала диалога между странами. Он добавил, что надежды на улучшение отношений между КНДР и США дали противоположный эффект.

"Надежда на улучшение отношений КНДР и США, которая два года назад привлекла всеобщее внимание, сегодня обратилась в безнадежность, характеризующуюся нарастающим ухудшением", — приводит его слова РИА Новости.

Первый саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся в 2018 году в Сингапуре. В ходе встречи главы государств договорились о сокращении вооружения со стороны Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности и отмену американских санкций.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #кндр #сингапур

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