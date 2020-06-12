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4:27   12 Июня 2020
Наука

Австралийские ученые изучили влияние сексуальной ориентации на психику

Австралийские ученые изучили влияние сексуальной ориентации на психику

Сексуальная ориентация на самом деле может оказывать влияние на психологические особенности человека, это удалось установить австралийским ученым. О том, как исследователи пришли к такому выводу, сообщают иностранные научные издания.

Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией чаще страдают от проблем психологического характера. Хотя до этого принято было считать, что однополые отношения не сказываются на психике человека, ученые опровергли это заблуждение.

Гетеросексуальные люди в традиционном обществе реже подвержены психологическим травмам, чем в нетрадиционных парах. Так, с лесбиянками сложно ужиться, они не очень общительны и слишком зациклены на своем внутреннем мире, указано в статье.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Изменения затрагивают проблему воспитания детей в однополой семье. Если поправки будут приняты, то в Основном законе будет закреплено понятие брака как союза мужчины и женщиины. 

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Автор: Василий Пименов
#отношения #австралия #ученые #психика #ориентация

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