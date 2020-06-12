Австралийские ученые изучили влияние сексуальной ориентации на психику

Сексуальная ориентация на самом деле может оказывать влияние на психологические особенности человека, это удалось установить австралийским ученым. О том, как исследователи пришли к такому выводу, сообщают иностранные научные издания.

Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией чаще страдают от проблем психологического характера. Хотя до этого принято было считать, что однополые отношения не сказываются на психике человека, ученые опровергли это заблуждение.

Гетеросексуальные люди в традиционном обществе реже подвержены психологическим травмам, чем в нетрадиционных парах. Так, с лесбиянками сложно ужиться, они не очень общительны и слишком зациклены на своем внутреннем мире, указано в статье.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Изменения затрагивают проблему воспитания детей в однополой семье. Если поправки будут приняты, то в Основном законе будет закреплено понятие брака как союза мужчины и женщиины.