Путин учредил медаль за вклад в борьбу с COVID-19

Памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи "Мы вместе" учредил президент Российской Федерации Владимир Путин. Акция организована в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, управлению делами президента в 2020 году будет выделено 29,9 млн рублей на изготовление памятных медалей. Награды будут вручаться от имени президента РФ, а порядок вручения определит Росмолодежь.

"МыВместе" — это проект, в рамках которого гражданин может стать волонтером. К акции присоединились десятки тысяч человек по всей России. Президент РФ внимательно следит за развитием волонтерского движения в государстве.

В конце апреля Владимир Путин предложил масштабную программу поддержки волонтеров. Российский лидер в формате видео-конференции пообщался с десятками добровольцев из разных регионов страны, все они присоединились к общероссийской акции "МыВместе".