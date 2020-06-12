Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин учредил медаль за вклад в борьбу с COVID-19

Путин учредил медаль за вклад в борьбу с COVID-19

 Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов

Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов
Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

 Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
Путин учредил медаль за вклад в борьбу с COVID-19

Путин учредил медаль за вклад в борьбу с COVID-19

 Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов

Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов
Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

 Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
3:33   12 Июня 2020
Общество

Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов

Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов

Получить аттестат об окончании 11 классов смогут те ученики, оценки которых по предметам не ниже "удовлетворительно". Речь идет о предметах, изучаемых школьниками в рамках общеобразовательной программы.

Также у выпускника должен стоять "зачет" за итоговое сочинение. Аналогичные условия распространяются и на выпускников девятых классов, передает РИА Новости.

Получить аттестат можно лично в руки, а если такой возможности нет, то документ могут прислать ему в электронном виде. Медаль "За особые успехи" получат ученики, которые окончили школу с оценкой "отлично" по всем предметам, уточнили в ведомстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#медаль #минпросвещения #аттестат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...