Минпросвещения определило порядок выдачи золотых медалей и аттестатов

Получить аттестат об окончании 11 классов смогут те ученики, оценки которых по предметам не ниже "удовлетворительно". Речь идет о предметах, изучаемых школьниками в рамках общеобразовательной программы.

Также у выпускника должен стоять "зачет" за итоговое сочинение. Аналогичные условия распространяются и на выпускников девятых классов, передает РИА Новости.

Получить аттестат можно лично в руки, а если такой возможности нет, то документ могут прислать ему в электронном виде. Медаль "За особые успехи" получат ученики, которые окончили школу с оценкой "отлично" по всем предметам, уточнили в ведомстве.