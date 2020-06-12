Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

Соединенные Штаты окажут Киеву финансовую поддержку в защите от "агрессии" со стороны России. Об этом заявило Министерство обороны США.

Вашингтон готов предоставить Киеву 250 миллионов долларов на дополнительное обучение, оборудование и консультативные услуги для улучшения оборонительных способностей Украины от так называемой "российской агрессии", передает Федеральное агентство новостей. В сообщении американского военного ведомства отмечается, что "Украина — важнейший партнер США на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Отношения России и Украины ухудшились после начала гражданской войны в Донбассе. Тогда Киев обвинил Москву во "вмешательстве" во внутренние дела своего государства. С 2015 года РФ в Незалежной считается "страной-агрессором". Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что желает мирного урегулирования украинских конфликтов, а также налаживания политической обстановки в стране.