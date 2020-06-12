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Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

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 Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

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3:09   12 Июня 2020
Политика

Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

Вашингтон готов выделить Украине 250 миллионов долларов для борьбы с Россией

Соединенные Штаты окажут Киеву финансовую поддержку в защите от "агрессии" со стороны России. Об этом заявило Министерство обороны США.

Вашингтон готов предоставить Киеву 250 миллионов долларов на дополнительное обучение, оборудование и консультативные услуги для улучшения оборонительных способностей Украины от так называемой "российской агрессии", передает Федеральное агентство новостей. В сообщении американского военного ведомства отмечается, что "Украина — важнейший партнер США на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Отношения России и Украины ухудшились после начала гражданской войны в Донбассе. Тогда Киев обвинил Москву во "вмешательстве" во внутренние дела своего государства. С 2015 года РФ в Незалежной считается "страной-агрессором". Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что желает мирного урегулирования украинских конфликтов, а также налаживания политической обстановки в стране.  

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Автор: Василий Пименов
#сша #украина #оборона

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