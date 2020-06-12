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 Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака
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2:42   12 Июня 2020
Политика

Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

Воспитание детей в семьях с однополыми родителями может пагубно повлиять на ориентацию и нарушить социальные ориентиры ребенка. Об этом сообщила психолог Мария Макарова.

Психолог прокомментировала ролик ФАН, вызвавший ажиотаж и обсуждение в Сети. По мнению специалиста, заявляющие о своих правах представители так называемых сексуальных меньшинств лишь пытаются выслужиться перед Западом. Макарова объяснила, что такие люди занимают сторону "меньшинства" в попытке противостоять остальному обществу.

Легализация однополых браков может привести к тому, что гей-парам разрешат усыновлять детей и заниматься их воспитанием. В таком случае сексуальная ориентация ребенка станет результатом воспитания, а не сознательного личного выбора, объяснила психолог для издания "Слово и Дело".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартует 25 июня и продлится до 1 июля. Поправки закрепляют в Основном законе определение семьи как союза мужчины и женщины. Федеральное агентство новостей ранее выпустило ролик, который обратил внимание на важность сохранения традиционного института семьи и брака.

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Автор: Яна Либерман
#макарова #конституция #психолог #фан

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