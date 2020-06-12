Украинский министр обратился к ЕС и потребовал усилить давление на Россию

Украинское правительство должно сплотиться с Евросоюзом и усилить давление на Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров глав МИД Европейской народной партии (ЕНП).

Кулеба обвинил российскую сторону в якобы нежелании выполнять договоренности "нормандского саммита", прошедшего в Париже, а также в ограничении доступа в Донбассе представителям ОБСЕ. Кроме того, министр возмутился масштабной паспортизации российской стороной граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР.

"Реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным", — заявил глава МИД Украины, передает РИА Новости.

Политик также назвал признание западными партнерами перспективы европейского будущего для Украины лучшим стимулом. Ответной реакции от представителей ЕС пока не последовало.