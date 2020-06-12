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 Психолог Макарова объяснила важность защиты традиционного института семьи и брака

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2:15   12 Июня 2020
Политика

Украинский министр обратился к ЕС и потребовал усилить давление на Россию

Украинский министр обратился к ЕС и потребовал усилить давление на Россию

Украинское правительство должно сплотиться с Евросоюзом и усилить давление на Россию, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе переговоров глав МИД Европейской народной партии (ЕНП).

Кулеба обвинил российскую сторону в якобы нежелании выполнять договоренности "нормандского саммита", прошедшего в Париже, а также в ограничении доступа в Донбассе представителям ОБСЕ. Кроме того, министр возмутился масштабной паспортизации российской стороной граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР. 

"Реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным", — заявил глава МИД Украины, передает РИА Новости

Политик также назвал признание западными партнерами перспективы европейского будущего для Украины лучшим стимулом. Ответной реакции от представителей ЕС пока не последовало. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#ес #мид украины #санкции против рф

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