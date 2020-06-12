Жители Украины сравнили "спокойного" Пушилина с "истеричным" Зеленским

Жители Украины оценили интеллектуальные способности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. По их мнению, его короткая речь гораздо конструктивнее всех выступлений президента Незалежной Владимира Зеленского.

Пушилин в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию поделился своим мнением о военной, экономической и политической ситуации на Украине. В беседе, которая длилась чуть меньше получаса, депутат показался зрителям спокойным, рассудительным и грамотным. Они сравнили его с Зеленским, обратив внимание на пустословия главы Украины, передает Федеральное агентство новостей.

Один из комментаторов отметил, что за 28 минут интервью получил больше конкретики, чем за семь лет по украинскому телевидению. Другой назвал Зеленского "нулем" по сравнению с Пушилиным.