Журналист Фролов выразил недоумение из-за домашнего ареста Ефремова

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником громкого ДТП в Москве, повлекшего смерть человека, был отправлен под домашний арест, несмотря на то, что у артиста может не быть определенного места жительства. Об этом сообщил журналист Александр Фролов.

Главный редактор портала "Сенсаций.нет" указал, что в базе Федеральной службы судебных приставов еще в день аварии Ефремов значился как должник. Фролов отметил, что соответствующая запись уже исчезла из базы ФССП, однако из нее следовало, что Ефремов может не иметь определенного места жительства.

Журналист выразил в связи с этим недоумение и счел избрание домашнего ареста в виде меры пресечения излишне мягким в отношении Ефремова. Об этом Фролов написал в своей колонке, опубликованной на "Сенсаций.нет".

Ефремов в понедельник вечером за рулем автомобиля Jeep, будучи в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. Произошло ДТП, в результате столкновения в больнице скончался водитель автомобиля Lada Сергей Захаров, похороны которого прошли в четверг. Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест до 9 августа. Возбуждено уголовное дело.