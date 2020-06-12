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Воробьев поблагодарил коллектив Воскресенской районной больницы №2 за их труд

Воробьев поблагодарил коллектив Воскресенской районной больницы №2 за их труд

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0:38   12 Июня 2020
Общество

Воробьев поблагодарил коллектив Воскресенской районной больницы №2 за их труд

Воробьев поблагодарил коллектив Воскресенской районной больницы №2 за их труд

Благодарность коллективу Воскресенкой районной больницы №2 за их непростой труд выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что именно это медучреждение первым приняло на себя удар в пик пандемии коронавируса.

Здесь создали два инфекционных отделения, которые подготовлены к приему пациентов с COVID-19. Они поступают и по сей день. Ранее для их лечения купили 14 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Губернатор Подмосковья поблагодарил коллектив за их тяжелый труд, передает телеканал "360".

"Эта инфекционная клиника первая на себя удар взяла в самый пик пандемии. Было развернуто под 200 коек. Инфекционная больница. И очень тяжело пришлось. Потеряли врача и медсестру. Светлая им память", – рассказал Андрей Воробьев.

Достоверная и подробная информация о коронавирусе в РФ представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным в Российской Федерации выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, из которых 261 150 выздоровевшие.

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Автор: Василий Пименов
#воробьев #подмосковье #коронавирус

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