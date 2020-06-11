Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения в РФ

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в сфере образования в контексте пандемии коронавируса. Глава государства по итогам поручил Минпросвещения и Минобрнауки заняться развитием системы дистанционного обучения.

Путин поручил подготовить предложения по совершенствованию методов и современных форм обучения и образовательных технологий. Президент РФ указал, что учебная деятельность в стенах образовательных учреждений должна оставаться приоритетной с сохранением традиционной системы образования.

Министерство образования и науки совместно с Министерством просвещения должны подготовить свои предложения к 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Кремля.