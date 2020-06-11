Ремесло направил в генпрокуратуру материалы для проверки счетов ФБК

Основатель признанного иноагентом ФБК блогер Алексей Навальный и его сподвижник Леонид Волков обнародовали отчет о тратах их региональных штабов за прошлый год. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло указал на ряд противоречивых данных.

Ремесло отметил, что деятельность региональных штабов Навального финансируют как минимум три некоммерческих организации. За счет НКО оплачивают зарплаты сотрудникам штабов, а также аренду помещений и покрывают другие расходы.

Первой НО "ФЗПГ "Штаб" руководит координатор Лилия Чанышева. Новосибирским "Фондом защиты прав граждан" руководит Сергей Бойко, который является близким другом Волкова. Третьей организацией "Фонд организации и координации защиты прав граждан" заведует Ильдар Закиров.

Деньги, которые поступают из-за рубежа, приходят на счета Волкова и биткоин-кошелек, после чего распределяются по вышеперечисленным НКО, оплачивающим расходы. Ремесло объяснил, что это очень удобная схема, которая при посредничестве Волкова позволяет НКО не регистрироваться в качестве иноагентов, формально получая деньги от российского гражданина, то есть Волкова.

Навальный и его помощник имеют и "черную бухгалтерию", которая была раскрыта год назад. Тогда выяснилось, что кроме Волкова, занимающегося сбором "пожертвований", у других работников есть десятки миллионов, которые те переводят "работодателю".

Ремесло напомнил, что налоговая служба "банкротит" ФЗПГ "Штаб", который не уплатил налоги в размере 10 млн рублей. Юрист направил все соответствующие материалы для проверки в Генеральную прокуратуру РФ, передает Федеральное агентство новостей.