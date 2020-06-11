Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 49 человек

Число скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в столице увеличилось на 49 человек. Об этом свидетельствует информация оперативного штаба по контролю за ситуацией с COVID-19.

Более 82 тыс. пациентов с положительным тестом на наличие SARS-CoV-2 продолжают оставаться под медицинским наблюдением в Москве. Всего в городе было выявлено порядка 201 тыс. случаев заболевания. Свыше 115 тыс. граждан успешно прошли курс лечения и выздоровели. Количество жертв достигло 3 138 человек.

Правительство Москвы обратилось к согражданам с просьбой не игнорировать рекомендуемую дистанцию в полтора метра, а также продолжать носить защитные маски. Соответствующее заявление озвучил мэр города Сергей Собянин, объяснив призыв необходимостью предупреждения новых случаев передачи вируса.