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22:03   11 Июня 2020
Происшествия

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 49 человек

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 49 человек

Число скончавшихся пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в столице увеличилось на 49 человек. Об этом свидетельствует информация оперативного штаба по контролю за ситуацией с COVID-19.

Более 82 тыс. пациентов с положительным тестом на наличие SARS-CoV-2 продолжают оставаться под медицинским наблюдением в Москве. Всего в городе было выявлено порядка 201 тыс. случаев заболевания. Свыше 115 тыс. граждан успешно прошли курс лечения и выздоровели. Количество жертв достигло 3 138 человек. 

Правительство Москвы обратилось к согражданам с просьбой не игнорировать рекомендуемую дистанцию в полтора метра, а также продолжать носить защитные маски. Соответствующее заявление озвучил мэр города Сергей Собянин, объяснив призыв необходимостью предупреждения новых случаев передачи вируса. 

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Автор: Илья Романович
#пандемия

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