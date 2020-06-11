Новиков рассказал, как США решают свои внутренние проблемы внешней агрессией

Проблемы в экономике США на фоне расового вопроса заставили Вашингтон искать альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации. Санкции против России — это агрессивная реакция Белого дома на внутренние проблемы.

Активизация агрессивной внешней политики США станет следствием накопившихся проблем внутри страны. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков.

В крайнем случае, дело может даже дойти до развязывания вооруженных конфликтов. Заявления Вашингтона о подготовке нового пакета санкций говорят об агрессивном настроении американских руководителей. Новиков считает, что Москва должна быть готова к такому развитию событий.