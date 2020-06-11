Медиагруппа "Патриот" готова помочь родственникам Захарова в суде над Ефремовым

Медиагруппа "Патриот" сообщила, что готова поддержать семью материально и юридически, а также будет бороться за привлечение артиста к ответственности по всей строгости закона.

Ефремов до сих пор не предлагал никакой помощи родственникам погибшего, от его имени прислали лишь венки на похороны, которые состоялись 11 июня, передает Федеральное агентство новостей. По мнению издания, неудивительно, что семья не желает общаться с актером, тем более прощать его и "прикрывать аморальное поведение".

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук заявил, что МГ готова оказать близким погибшего в ДТП Сергея Захарова всю необходимую помощь. По словам Столярчука, Ефремов должен ответить по всей строгости закона за смерть человека.

Михаил Ефремов восьмого июня в Москве устроил смертельную автоаварию. В его крови нашли алкоголь, а также следы кокаина и марихуаны. Общественность выступает за то, чтобы артист понес справедливое наказание — лишение свободы сроком до 12 лет. Депутат Госдумы Леонид Калашников считает, что тюремное заключение Ефремова необходимо российскому обществу.