Собянин обозначил предварительные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможную дату, когда в Москве может начаться массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Правительство столицы рассматривает несколько вариантов отечественных вакцин, сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 24". Он считает, что в массовом порядке граждане будут вакцинироваться в декабре. Клинические испытания сейчас проходят три варианта вакцин. Одна из них может пройти тесты уже в августе.

Жители Москвы с 1 июня могут прогуливаться и заниматься спортом на улице — власти столицы ослабили ряд ограничительных мер, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса. Также москвичам разрешатся свободное посещение парков и зеленых территорий.