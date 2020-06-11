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21:18   11 Июня 2020
Общество

Собянин обозначил предварительные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Собянин обозначил предварительные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал возможную дату, когда в Москве может начаться массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Правительство столицы рассматривает несколько вариантов отечественных вакцин, сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 24". Он считает, что в массовом порядке граждане будут вакцинироваться в декабре. Клинические испытания сейчас проходят три варианта вакцин. Одна из них может пройти тесты уже в августе.

Жители Москвы с 1 июня могут прогуливаться и заниматься спортом на улице — власти столицы ослабили ряд ограничительных мер, которые были приняты в связи с пандемией коронавируса. Также москвичам разрешатся свободное посещение парков и зеленых территорий.

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Автор: Руслан Неглинный
#собянин #вакцинация #тесты

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