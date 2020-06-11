Коронавирус влияет на опорно-двигательную систему, объяснили медики

Пандемия коронавируса спровоцировала осложнения в работе органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной системах. Врачи выявили волну недугов опорно-двигательного аппарата из-за снижения иммунитета.

Несколько условий повлияли на нарушение работы опорно-двигательной системы в период самоизоляции. Физическая активность людей упала, так как не было возможности заниматься спортом. Некоторые пациенты набрали лишний вес, а кто-то не мог попасть к врачу из-за перепрофилированных для COVID-19 клиник, сообщают специалисты.

Медики наблюдали обострение воспалительных процессов у пациентов с коронавирусом, потому что у людей был ослаблен иммунитет. Нарушения в работе опорно-двигательного аппарата наблюдаются у большей части населения мира. Самое распространенное явление — боли в суставах, шее и голове. Рекомендуется как можно чаще делать физические упражнения и регулярно посещать врача.