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21:21   11 Июня 2020
Россия

Галко: в СССР с 1960 по 1980 годы был государственный капитализм

Галко: в СССР с 1960 по 1980 годы был государственный капитализм

История Советского Союза делится на два периода: строительство социализма и коммунизма до 1950–60-х годов, а затем переход от коммунизма к капитализму. Такое мнение выразил ректор Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии Виктор Галко в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«В развитии СССР нужно учитывать два периода – строительство социализма и коммунизма до 50–60 годов, а потом начался обратный процесс — переход от коммунизма к капитализму. Поэтому в СССР с 1960 по 1980 годы был государственный капитализм», — считает эксперт.

Галко сравнил подходы к системе здравоохранения в СССР и России.

  «СССР оставил в наследие 140 тысяч инфекционных коек, а в буржуазной России их осталось 59 тысяч. Причина простая — чтобы содержать эти койки, правящие классы должны поделиться своими средствами, но этого не произошло», — уверен участник дискуссии.

Говоря о позитивных изменениях в РФ, Галко отметил, что «правящий класс применяет относительно передовые методы управления экономикой».

 «Речь идет о государственном регулировании. Например, созданы Объединенная авиастроительная корпорация и судостроительная корпорация. К тому же правящий класс не дал разрушить "Газпром", Росатом, Роснефть и АПК», — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал о четырех главных ошибках, которое допустило руководство страны в начале 1990-х годов.

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Автор: Арсений Аскольский
#ссср #капитализм #коммунизм

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