На фейки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о Тархуне следует отреагировать максимально жестко. Об этом в четверг заявил главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

Ранее ФАН выпустил расследование, в котором опроверг причастность России и фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара к массовому захоронению в Тархуне, где также находились трупы несовершеннолетних ливийцев.

По мнению Осташко, в убийстве ребенка в Тархуне виновато руководство ПНС. Журналист напомнил, что боевики множество раз совершали страшные преступления, в том числе использовали детей в своих целях. Собеседника "ПолитЭксперта" также смутило, что ПНС резко нашло "виновных".

Он подчеркнул, что любая вменяемая силовая структура не будет голословно обвинять другую сторону в преступлении. Виновных может установить только суд, но когда ПНС сразу же обвинили Россию и ЛНА, в этом следует искать подвох и ложь.