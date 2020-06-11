Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

 В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США

В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США
Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

 Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов

Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

 В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США

В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США
Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

 Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов

Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
20:59   11 Июня 2020
Политика

Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

На фейки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о Тархуне следует отреагировать максимально жестко. Об этом в четверг заявил главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

Ранее ФАН выпустил расследование, в котором опроверг причастность России и фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара к массовому захоронению в Тархуне, где также находились трупы несовершеннолетних ливийцев. 

По мнению Осташко, в убийстве ребенка в Тархуне виновато руководство ПНС. Журналист напомнил, что боевики множество раз совершали страшные преступления, в том числе использовали детей в своих целях. Собеседника "ПолитЭксперта" также смутило, что ПНС резко нашло "виновных". 

Он подчеркнул, что любая вменяемая силовая структура не будет голословно обвинять другую сторону в преступлении. Виновных может установить только суд, но когда ПНС сразу же обвинили Россию и ЛНА, в этом следует искать подвох и ложь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #ливия #осташко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...