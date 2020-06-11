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20:39   11 Июня 2020
Экономика

Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов

Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов

Стоимость барреля нефти эталонной марки Brent начинает снижаться в ходе торгов на английской бирже ICE. Потери на рынке энергоресурсов могут быть связаны с обновленными прогнозами снижения ВВП США.

Инвесторы отреагировали на публикацию прогноза Федеральной резервной системы США. Американский регулятор полагает, что ВВП может снизиться в три раза больше, чем предполагалось изначально. При этом в стране все еще сохраняется опасность затоваривания хранилищ невостребованными энергоресурсами. На фоне нестабильного рынка биржи фиксируют снижение стоимости нефти на 9%. В данный момент она стоит 37,94 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Восстановление рынка началось после принятия нового соглашения стран формата ОПЕК+. Сокращение добычи позволило успокоить инвесторов, однако основные причины спада все еще действуют на мировую экономику.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #нефть #торги #энергетика #котировки

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