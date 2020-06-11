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20:35   11 Июня 2020
Политика

Путин обсудил с королем Иордании ситуацию в Сирии, Ливии и меры по борьбе с коронавирусом

Путин обсудил с королем Иордании ситуацию в Сирии, Ливии и меры по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иорданским коллегой - королем Абдаллой II. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили предпринимаемые странами меры по борьбе с коронавирусом, а также обменялись мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования.

Согласно данным Кремля, Путин и Абдалла II договорились продолжать контакты на различных уровнях.

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Автор: Илья Романович
#путин #абдалла ii

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