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20:53   11 Июня 2020
Россия

Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

Политолог и историк Сергей Станкевич  в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о четырех главных ошибках, которое допустило руководство страны в начале 1990-х годов.

Первая ошибка — власти  не смогли найти выход из конституционного кризиса в 1993 году. Вторая — начало чеченской войны. Третья, по мнению Станкевича, — приватизация важнейших отраслей экономики.

К четвертой он отнес решение президента Бориса Ельцина переизбираться в 1996 году.

«Ему тогда надо было выдвигать преемника. Больше ошибок было сделано во второй президентский срок Ельцина. Тогда расцвела олигархия и взошла зловещая звезда Березовского», — объяснил политолог.

Эксперт считает, что вместо Ельцина должен был быть избран Собчак. По словам Станкевича, он легко победил на выборах лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Совершенные 90-хм ошибки не слишком существенны для развития такого государства, как Россия, убежен политолог.

«Российская государственность имеет тысячелетнюю историю, и все это время она менялась», — считает эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #политика #ельцин #90-е годы

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