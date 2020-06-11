Политолог и историк Сергей Станкевич в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о четырех главных ошибках, которое допустило руководство страны в начале 1990-х годов.

Первая ошибка — власти не смогли найти выход из конституционного кризиса в 1993 году. Вторая — начало чеченской войны. Третья, по мнению Станкевича, — приватизация важнейших отраслей экономики.

К четвертой он отнес решение президента Бориса Ельцина переизбираться в 1996 году.

«Ему тогда надо было выдвигать преемника. Больше ошибок было сделано во второй президентский срок Ельцина. Тогда расцвела олигархия и взошла зловещая звезда Березовского», — объяснил политолог.

Эксперт считает, что вместо Ельцина должен был быть избран Собчак. По словам Станкевича, он легко победил на выборах лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Совершенные 90-хм ошибки не слишком существенны для развития такого государства, как Россия, убежен политолог.