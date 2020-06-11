Глазьев: нужно запретить банковские игры, опустошающие российскую казну

Благодаря Центробанку на российские банки в конце марта – начале апреля обрушился «золотой дождь», благодаря которому банкиры за одну только неделю заработали 120 миллиардов рублей.

Об этом в ходе закрытой стратегической онлайн-сессии «Стратегия будущего России», которую в четверг провел телеканал «Царьград», рассказал академик Российской академии наук, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

По его словам, на стыке марта и апреля 2020 года, когда Россию изолировали для защиты от коронавируса, бизнесу были нужны кредиты и банкам дали поручение оказать ему помощь. Политическое руководство страны дало банкам указание пролонгировать кредиты, что стало бы действенной помощью реальному сектору. Но вместо этого коммерческие банки, которым на борьбу с кризисом выделили порядка пяти триллионов, бросили все эти деньги на валютный рынок и их прибыли за одну неделю составила 120 миллиардов рублей. Для того, что российская казна перестала опустошаться, заявил министр, этот золотой дождь, льющийся на банки, необходимо прекратить.

При этом академик напомнил участникам мероприятия, что подобная ситуация произошла и в 2014 году, когда Банк России накачал деньгами банк «Открытие», превратив тем самым это кредитно-финансовое учреждение в главного участника манипуляций с финансовым рынком. Подобные манипуляции запрещены российским законодательством, но банки, как отметил Глазьев, не понесли за свои действия ответственности.

В стратегическом плане спасения российской экономики, который ранее представили его соавторы – Сергей Глазьев и Константин Малофеев, прописан пункт, призывающий окончательно запретить подобные банковские игры, оставив при этом свободными валютные операции для населения.