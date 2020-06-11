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21:22   11 Июня 2020
Россия

Глазьев: нужно запретить банковские игры, опустошающие российскую казну

Глазьев: нужно запретить банковские игры, опустошающие российскую казну

Благодаря Центробанку на российские банки в конце марта – начале апреля обрушился «золотой дождь», благодаря которому банкиры за одну только неделю заработали 120 миллиардов рублей.

Об этом в ходе закрытой стратегической онлайн-сессии «Стратегия будущего России», которую в четверг провел телеканал «Царьград», рассказал академик Российской академии наук, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

По его словам, на стыке марта и апреля 2020 года, когда Россию изолировали для защиты от коронавируса, бизнесу были нужны кредиты и банкам дали поручение оказать ему помощь. Политическое руководство страны дало банкам указание пролонгировать кредиты, что стало бы действенной помощью реальному сектору. Но вместо этого коммерческие банки, которым на борьбу с кризисом выделили порядка пяти триллионов, бросили все эти деньги на валютный рынок и их прибыли за одну неделю составила 120 миллиардов рублей. Для того, что российская казна перестала опустошаться, заявил министр, этот золотой дождь, льющийся на банки, необходимо прекратить.

Глазьев: нужно запретить банковские игры, опустошающие российскую казну

При этом академик напомнил участникам мероприятия, что подобная ситуация произошла и в 2014 году, когда Банк России накачал деньгами банк «Открытие», превратив тем самым это кредитно-финансовое учреждение в главного участника манипуляций с финансовым рынком. Подобные манипуляции запрещены российским законодательством, но банки, как отметил Глазьев, не понесли за свои действия ответственности.

В стратегическом плане спасения российской экономики, который ранее представили его соавторы – Сергей Глазьев и Константин Малофеев, прописан пункт, призывающий окончательно запретить подобные банковские игры, оставив при этом свободными валютные операции для населения.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #центробанк #глазьев #валютные манипуляции

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