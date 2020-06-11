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20:20   11 Июня 2020
Общество

В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США

В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США

Жители Дамаска устроили массовую акцию протеста против санкционной политики США, затрагивающей основные секторы сирийской экономики.

 

3 июня МИД Сирии осудил новый пакет санкционных мер против Дамаска под видом так называемого "акта Цезаря", который вступит в силу с 17 июня. Его подписал еще в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп.

Санкции "акта Цезаря" будут распространяться на лица и компании в случаях продажи товаров для сирийской перерабатывающей, строительной и добывающей промышленности, продажи авиационной техники, предоставления инженерных услуг. Санкции будут введены против Центробанка Сирии при доказанном участии в схемах по отмыванию денег. Они затронут не только сирийские, но и любые зарубежные компании, связанные с правительством страны.

Больше всего от введенных санкций пострадают мирные жители Сирии, учитывая, что акт запрещает участвовать в инфраструктурных проектах, а также может стать причиной ограничений на ввоз медицинской, сельскохозяйственной и другой необходимой продукции.

Таким образом американцы хотят отомстить властям Сирии за провал многолетних попыток свержения Асада и поражения радикальных джихадистских организаций и "оппозиционных" боевиков, действующих под видом защиты сирийского населения.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #дамаск #митинг #протесты

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