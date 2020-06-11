DonTime: Триколор на границе с Украиной – окончательное слово Донбасса в пользу РФ

Русский Донбасс окончательно высказал свою волю в конфликте с Киевом. Теперь всех въезжающих в Донецкую Народную Республику с украинской территории встречает триколор и огромное слово «Россия».

Об этом в четверг, 11 июня, накануне Дня России, сообщает Telegram-канала DonTime, уточняя, что стела с российским триколором установлена на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» на юге Донбасса.

«Еленовка. Теперь людей, въезжающих с территории Украины будет встречать «Россия», — написали авторы телеграм-канала.

Также они выразили надежду на то, что нынешняя ситуация – это явление временное и уже скоро приезжающие в Донбасс люди будут встречать Россию гораздо дальше – на настоящих административных границах республики.

Напомним, в последнее время все больше украинских политиков и политологов говорят, что Украина стоит на пороге распада. Ранее недавно назначенный на должность главы Исполкома Национального совета Украины по реформам беглый президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина может в скором времени перестать существовать как государство, и чтобы это предотвратить необходимо принимать «срочные и реальные» меры.

Также о неминуемом скором распаде Украины в эфире одного из украинских телеканалов заявил и киевские пропагандист Дмитрий Гордон. По словам журналиста, причиной распада страны станет нежелание властей повернуться лицом к людям.