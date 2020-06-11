Делегации России и Украины провели переговоры по Донбассу

Встреча представителей российской и украинской делегаций состоялась в Минске.

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского проинформировала о проведении встречи делегаций стран в столице Белоруссии. В ходе нее стороны обсудили повышение качества работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Другие подробности переговоров российской и украинской делегаций пока неизвестны.

В состав трехсторонней контактной группы по Донбассу входят представители ОБСЕ, России и Украины.