Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

 В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США

В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США
Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

 Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов

Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

Политолог Станкевич назвал ошибки руководства РФ в 1990-х

 В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США

В Дамаске проходит митинг против экономических санкций США
Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

Осташко призвал жестко реагировать на провокации ПНС Ливии

 Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов

Цена барреля нефти марки Brent снижается в ходе торгов
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
20:03   11 Июня 2020
Политика

Делегации России и Украины провели переговоры по Донбассу

Делегации России и Украины провели переговоры по Донбассу

Встреча представителей российской и украинской делегаций состоялась в Минске.

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского проинформировала о проведении встречи делегаций стран в столице Белоруссии. В ходе нее стороны обсудили повышение качества работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Другие подробности переговоров российской и украинской делегаций пока неизвестны. 

В состав трехсторонней контактной группы по Донбассу входят представители ОБСЕ, России и Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #донбасс #украина #минск #переговоры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...