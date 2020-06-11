Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ведет информационную войну, пытаясь выставить не в лучшем свете Россию и Ливийскую национальную армию (ЛНА), считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Преступный режим Файеза Сарраджа попытался выдать убитых в 2015 году боевиками, входящими ныне в состав подконтрольных ПНС Ливии группировок, и захороненных в братских могилах жителей Тархуны за жертв "преступлений" ЛНА и ЧВК "Вагнера", хотя в то время в городе не было бойцов Хафтара, как не было и слухов о ЧВК. ФАН разоблачил этот вброс в своем расследовании.

ПНС Ливии проводят информационную кампанию против России и ЛНА, заявил Баранец в беседе с Nation News. Военный обозреватель "Комсомольской правды" иронизирует, задаваясь вопросом, как террористы не нашли в братских могилах "документы" офицеров ГРУ.