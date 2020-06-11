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19:55   11 Июня 2020
Армия

Баранец указал на информационную войну, развязанную боевиками ПНС Ливии

Баранец указал на информационную войну, развязанную боевиками ПНС Ливии

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ведет информационную войну, пытаясь выставить не в лучшем свете Россию и Ливийскую национальную армию (ЛНА), считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Преступный режим Файеза Сарраджа попытался выдать убитых в 2015 году боевиками, входящими ныне в состав подконтрольных ПНС Ливии группировок, и захороненных в братских могилах жителей Тархуны за жертв "преступлений" ЛНА и ЧВК "Вагнера", хотя в то время в городе не было бойцов Хафтара, как не было и слухов о ЧВК. ФАН разоблачил этот вброс в своем расследовании.

ПНС Ливии проводят информационную кампанию против России и ЛНА, заявил Баранец в беседе с Nation News. Военный обозреватель "Комсомольской правды" иронизирует, задаваясь вопросом, как террористы не нашли в братских могилах "документы" офицеров ГРУ.

"Идет информационная война. Ни одна политическая или военно-политическая сила в мире не пользуется в такой степени брехней, как ПНС Ливии", — отметил Баранец.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #информационная война #вброс #фейк #лна #пнс

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