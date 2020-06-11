Историк Станкевич объяснил, для чего РФ приняла Декларацию о госсуверенитете

Декларация о государственном суверенитете была принята к тому времени, когда в СССР уже шесть республик объявили независимость. Для России в тот период было важно закрепить свою территорию, на которой будут действовать российские законы, рассказал политик и историк Сергей Станкевич в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Это было крайне важное решение, которое не допустило "расползание" российской территории. Важной частью декларации было предложение немедленно заключить договор по созданию Союзного государства на новых условиях», — объяснил эксперт.

Современная Россия, — это «демократическая федеративная республика с рыночной экономикой», считает историк. Ей предшествовали три империи: Московская, Романовская и Советская. По словам Станкевича, РФ «впервые существует в виде такого уникального проекта»

«Конечно, в Советском союзе у многих граждан было много хорошего: человеческие отношения, социальная солидарность, устремление в светлое будущее. Многие экономические достижения СССР хотелось бы сохранить в следующих сферах: космос, нефтегазовая и атомная промышленность. Но нужно идти дальше. Не надо зацикливаться на ностальгии по советскому прошлому», — убежден участник дискуссии.

Станкевич также призвал Госдуму принять декларацию об основах российской государственности. В документе бы объяснялся весь «путь России из прошлого в будущее».

«Это бы помогло российскому не квасному патриотизму. А ностальгия на бытовом уровне возможна, но ее нельзя превращать в политику», — резюмировал эксперт.

Термин «Российская Федерация» официально появился 25 декабря 1991 года, но документ о суверенитете был подписан в РСФСР еще 12 июня 1990. С 2002 года именно 12 июня ежегодно отмечается государственный праздник — День России.