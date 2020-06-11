«Коммунисты России» допустили расстрел Ефремова в СССР

Обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади актера Михаила Ефремова в СССР могли бы расселять. Такое мнение выразил зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

По мнению коммуниста, российский суд избирателен в оценке вины преступника, если тот относится к привилегированной группе населения. Это снижает доверие к правосудию, говорит эксперт.

«Сталина не хватает не только на Ефремова, но и вообще на элиту. Сейчас стало так, что если известный человек — участник ДТП, то дело спускают на тормозах», — считает Малинкович.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон. Водитель фургона умер в больнице от травм и потери крови. Виновник трагедии в момент аварии был сильно пьян. Экспертиза нашла в его крови наркотики.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом до судебного процесса в августе. Вину актер признал.