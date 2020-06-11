ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

Россияне поделились, кому из политиков доверяют. Результаты опроса, проведенного с 1 по 7 июня, опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Деятельность президента РФ одобряют 61,2% опрошенных. О положительном отношении к работе Председателя Правительства России заявили 38,3% респондентов. Уровень одобрения работы Правительства РФ составил 35,9%. Кроме того, ВЦИОМ выяснил, кому именно доверяют россияне.

Так, главе государства Владимиру Путину доверяют 66,6% граждан. О доверии российскому премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 50,8% опрошенных. Еще 32,1% россиян доверяют депутату Госдумы Владимиру Жириновскому. Другому депутату, Геннадию Зюганову, доверяют 30,4% граждан. Среди партий, которые наиболее импонируют россиянам, лидирует "Единая Россия" с показателем 32,2%.