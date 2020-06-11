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ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

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19:28   11 Июня 2020
Общество

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

Россияне поделились, кому из политиков доверяют. Результаты опроса, проведенного с 1 по 7 июня, опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Деятельность президента РФ одобряют 61,2% опрошенных. О положительном отношении к работе Председателя Правительства России заявили 38,3% респондентов. Уровень одобрения работы Правительства РФ составил 35,9%. Кроме того, ВЦИОМ выяснил, кому именно доверяют россияне.

Так, главе государства Владимиру Путину доверяют 66,6% граждан. О доверии российскому премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 50,8% опрошенных. Еще 32,1% россиян доверяют депутату Госдумы Владимиру Жириновскому. Другому депутату, Геннадию Зюганову, доверяют 30,4% граждан. Среди партий, которые наиболее импонируют россиянам, лидирует "Единая Россия" с показателем 32,2%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #вциом #рейтинг доверия

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