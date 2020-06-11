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Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

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19:23   11 Июня 2020
Политика

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии попыталось скрыть, что использует для своих целей не только иностранных наемников, но и несовершеннолетних детей. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

Так эксперт отреагировал на новость о том, что в Ливии были обнаружены массовые захоронения, где лежали трупы иностранных наемников ПНС, в том числе тела молодых ливийцев от 10 до 18 лет. Подробнее об этом можно почитать в расследовании ФАН.

По словам Шаповалова, для многих не является секретом, что отряды ПНС часто используют детей. Эксперт назвал это тяжелейшим преступлением против детства, поскольку действия террористов фактически ставят под угрозу жизнь и здоровье детей. 

Политолог призвал правозащитные международные структуры расследовать преступление против детей. Если факты подтвердятся, то боевикам ПНС будет предъявлено очень тяжелое обвинение. В заключение он подчеркнул, что использование детей в своих целях — это терроризм. 

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Автор: Борис Нестеров
#дети #ливия #пнс

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