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 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

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19:22   11 Июня 2020
Общество

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Запрет на усыновления детей однополыми парами не нарушает прав сексуальных меньшинств. Он создан для того, чтобы защитить интересы ребенка в семье.

Бывший член Совета Федерации РФ, председатель общественного движения "Матери России" Валентина Петренко рассказала, что у ребенка, который воспитывается в однополой семье, путаются понятия в его неокрепшей психике. Это, по словам специалиста, мешает сформироваться полноценной личности. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Петренко рассказала, что детство – это очень важный период в жизни, когда ребенок пытается понять и впитать в себя весь окружающий мир. По словам председателя общественного движения "Матери России", воспитание в однополой семье вызовет двойственность восприятия реальности ребенка. В такой семье трудно будет понять различие между мужчиной и женщиной.

Экс-сенатор сообщила, что нельзя лишать ребенка права развиваться естественно. Также она подчеркнула, что запрет на усыновление ни в коем случае не посягает на права представителей сексуальных меньшинств, а, напротив, занимается защитой детских прав.

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Автор: Яна Либерман
#дети #валентина петренко #однополый брак

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