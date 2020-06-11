Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Запрет на усыновления детей однополыми парами не нарушает прав сексуальных меньшинств. Он создан для того, чтобы защитить интересы ребенка в семье.

Бывший член Совета Федерации РФ, председатель общественного движения "Матери России" Валентина Петренко рассказала, что у ребенка, который воспитывается в однополой семье, путаются понятия в его неокрепшей психике. Это, по словам специалиста, мешает сформироваться полноценной личности. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

Петренко рассказала, что детство – это очень важный период в жизни, когда ребенок пытается понять и впитать в себя весь окружающий мир. По словам председателя общественного движения "Матери России", воспитание в однополой семье вызовет двойственность восприятия реальности ребенка. В такой семье трудно будет понять различие между мужчиной и женщиной.

Экс-сенатор сообщила, что нельзя лишать ребенка права развиваться естественно. Также она подчеркнула, что запрет на усыновление ни в коем случае не посягает на права представителей сексуальных меньшинств, а, напротив, занимается защитой детских прав.