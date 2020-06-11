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Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ
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19:01   11 Июня 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии запустили специальную кампанию, чтобы обелить не только свои зверства, но и сторонников из Турции. Об этом заявил член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Так военный эксперт отреагировал на попытку террористов ПНС сфабриковать историю о массовых захоронениях в Тархуне.

Напомним, ФАН выпустил расследование, в котором опроверг фейк о причастности Ливийской национальной армии (ЛНА) и ЧВК "Вагнера" к массовым захоронениям в Тархуне

По мнению Перенджиева, боевики ПНС пытаются показать себя более нравственными, чем ЛНА. В данной ситуации речь идет не только о войне "с пушками и оружием", но и так называемой ценностно-имиджевой войне. Боевики пытаются вызвать симпатии общественности, выставив врагов в плохом свете. 

"Надо понимать, что ПНС действует по указке, то есть выделяются деньги на раскручивание информационной пропагандистской кампании",  — напомнил собеседник агентства. 

Кроме этого, здесь работает принцип "лучшая защита — нападение". Для того, чтобы хоть как-то оправдать свои зверства, боевики ПНС переходят в атаку, чтобы на банды Триполи и их покровителей "не упало и тени", заключил эксперт в разговоре с iReactor.

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Автор: Ирина Большунова
#перенджиев #триполи

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