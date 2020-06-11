Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии запустили специальную кампанию, чтобы обелить не только свои зверства, но и сторонников из Турции. Об этом заявил член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Так военный эксперт отреагировал на попытку террористов ПНС сфабриковать историю о массовых захоронениях в Тархуне.

Напомним, ФАН выпустил расследование, в котором опроверг фейк о причастности Ливийской национальной армии (ЛНА) и ЧВК "Вагнера" к массовым захоронениям в Тархуне

По мнению Перенджиева, боевики ПНС пытаются показать себя более нравственными, чем ЛНА. В данной ситуации речь идет не только о войне "с пушками и оружием", но и так называемой ценностно-имиджевой войне. Боевики пытаются вызвать симпатии общественности, выставив врагов в плохом свете.

"Надо понимать, что ПНС действует по указке, то есть выделяются деньги на раскручивание информационной пропагандистской кампании", — напомнил собеседник агентства.

Кроме этого, здесь работает принцип "лучшая защита — нападение". Для того, чтобы хоть как-то оправдать свои зверства, боевики ПНС переходят в атаку, чтобы на банды Триполи и их покровителей "не упало и тени", заключил эксперт в разговоре с iReactor.