Помпео использовал доклад о вероисповедании как попытку "вернуть" Крым Украине

Российской Федерации следует "вернуть" Крым украинскому государству. Об этом в ходе доклада о вероисповедании на планете за 2019 год заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщают СМИ.

Во время своего выступления Помпео отметил, что Вашингтон обратит свое внимание на тему нарушения прав человека в РФ. По словам американского госсекретаря, с 2015 года в российскую армию призваны несколько тысяч мужчин, проживающих на территории Крымского полуострова. Помпео назвал это незаконным и призвал "вернуть" Крым Киеву, сообщил ИноТВ.

Республика Крым воссоединилась с Россией в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту инициативу. На территории республики действуют российские законы.