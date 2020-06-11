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Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

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18:55   11 Июня 2020
Политика

Помпео использовал доклад о вероисповедании как попытку "вернуть" Крым Украине

Помпео использовал доклад о вероисповедании как попытку "вернуть" Крым Украине

Российской Федерации следует "вернуть" Крым украинскому государству. Об этом в ходе доклада о вероисповедании на планете за 2019 год заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщают СМИ.

Во время своего выступления Помпео отметил, что Вашингтон обратит свое внимание на тему нарушения прав человека в РФ. По словам американского госсекретаря, с 2015 года в российскую армию призваны несколько тысяч мужчин, проживающих на территории Крымского полуострова. Помпео назвал это незаконным и призвал "вернуть" Крым Киеву, сообщил ИноТВ.

Республика Крым воссоединилась с Россией в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту инициативу. На территории республики действуют российские законы.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #крым #помпео

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