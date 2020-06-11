Четверо пострадали и один человек погиб в результате нападения на школу в Словакии

Полиция Словакии ликвидировала молодого парня, напавшего на школу в городе Врутки. При помощи ножа он убил одного человека и ранил еще четверых. Мотивы злоумышленника остались не раскрытыми. Ранее он закончил эту школу и работал в ней.

Житель словацкого города Врутки пришел в местную школу с ножом, убил одного человека и ранил четверых. Подробности публикуют местные СМИ.

По их данным, преступление совершил 22-летний молодой человек, ранее окончивший это учебное заведение и работавший там в буфете. Жертвой расправы стал заместитель директора школы, пострадали директор, завхоз и два ученика.

На место оперативно прибыла полиция и открыла огонь. Нападавшего ликвидировали. Мотив его поступка остался загадкой.