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18:41   11 Июня 2020
Общество

Милонов прокомментировал навязывание полякам нетрадиционных семейных ценностей

Милонов прокомментировал навязывание полякам нетрадиционных семейных ценностей

Население Польши является довольно консервативным в своих взглядах. Там проживает много верующих, для которых разложение традиционных семейных ценностей категорически неприемлемо, отметил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава Польши не сможет самостоятельно определить позицию страны в этом вопросе, так как он является европейским политиком. Евросоюз, в свою очередь, выступает за пропаганду ЛГБТ и против стандартного семейного устоя. Польша к тому же сильно зависима от европейских и американских партнеров, сообщает Новостное агентство "Харьков".  

Большинство жителей Польши настроены придерживаться традиционных семейных устоев и негативно относятся к западным веяниям. Но этого нельзя сказать о молодежи. Уровень толерантности к гомосексуалам среди поколения младшего возраста высок. То же самое можно сказать и про Россию, сказал Милонов.

"То, что видит сегодня молодежь, значительно отличается и несет в себе иные ценности, нежели то, что видели в свое время их родители", заключил депутат Госдумы.

Ранее детские психологи сообщили, что воспитание детей однополыми парами может нанести вред психике. Ребенок должен воспитываться мамой и папой, то есть мужчиной и женщиной. Соответствующая поправка к Конституции РФ предполагает формулировку института семьи с традиционным укладом. Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#польша #милонов #геи

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