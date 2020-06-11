Милонов прокомментировал навязывание полякам нетрадиционных семейных ценностей

Население Польши является довольно консервативным в своих взглядах. Там проживает много верующих, для которых разложение традиционных семейных ценностей категорически неприемлемо, отметил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Глава Польши не сможет самостоятельно определить позицию страны в этом вопросе, так как он является европейским политиком. Евросоюз, в свою очередь, выступает за пропаганду ЛГБТ и против стандартного семейного устоя. Польша к тому же сильно зависима от европейских и американских партнеров, сообщает Новостное агентство "Харьков".

Большинство жителей Польши настроены придерживаться традиционных семейных устоев и негативно относятся к западным веяниям. Но этого нельзя сказать о молодежи. Уровень толерантности к гомосексуалам среди поколения младшего возраста высок. То же самое можно сказать и про Россию, сказал Милонов.

"То, что видит сегодня молодежь, значительно отличается и несет в себе иные ценности, нежели то, что видели в свое время их родители", — заключил депутат Госдумы.

Ранее детские психологи сообщили, что воспитание детей однополыми парами может нанести вред психике. Ребенок должен воспитываться мамой и папой, то есть мужчиной и женщиной. Соответствующая поправка к Конституции РФ предполагает формулировку института семьи с традиционным укладом. Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.