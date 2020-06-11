Захарова сообщила о скором визите Лаврова в Сербию и Белоруссию

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время посетит Сербию и Республику Беларусь. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Лавров отправится в Сербию 18 июня, а в Белоруссии побывает 19-го числа текущего месяца.

Ранее сообщалось, что визит российского дипломата в Беларусь состоится по приглашению белорусского министра иностранных дел Владимира Макея. Таким образом, Лавров возобновит традиционные иностранные рабочие поездки.