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 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

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18:18   11 Июня 2020
Политика

Захарова сообщила о скором визите Лаврова в Сербию и Белоруссию

Захарова сообщила о скором визите Лаврова в Сербию и Белоруссию

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время посетит Сербию и Республику Беларусь. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, Лавров отправится в Сербию 18 июня, а в Белоруссии побывает 19-го числа текущего месяца.

Ранее сообщалось, что визит российского дипломата в Беларусь состоится по приглашению белорусского министра иностранных дел Владимира Макея. Таким образом, Лавров возобновит традиционные иностранные рабочие поездки.

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Автор: Ирина Большунова
#захарова #лавров #белоруссия #сербия #визит

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