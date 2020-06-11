Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
18:13   11 Июня 2020
Экономика

Пандемия коронавируса в США обесценила экономические достижения Трампа

Пандемия коронавируса в США обесценила экономические достижения Трампа

Резкое ухудшение прогноза по экономике США, сделанное Федеральной резервной системой (ФРС), нельзя назвать преувеличением, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ситуацию в стране следует характеризовать именно как "катастрофичную": пандемия нового коронавируса вскрыла все накопившиеся проблемы и усугубила их, так что Соединенные Штаты переживают один из самых сложных периодов в истории, считает американист.

При этом экономика неизбежно отразилась и на политике. Президент Дональд Трамп, победив на прошлых выборах, обещал привести страну к процветанию, но уже очевидно, что COVID-19 обесценил все его четырехлетние достижения. Запланированный в 2020-м рост экономики на уровне 4% сейчас видится фантастическим, и это выбило у нынешнего главы Белого дома платформу для возможной победы на ноябрьских выборах.

Более того, Трамп не может воспользоваться даже проверенным приемом и развязать новую войну, ведь это будет сравнимо с политическим харакири, цитирует Блохина ФБА "Экономика сегодня".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #трамп #фрс #пандемия #экономика сша #экономический кризис

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...