Пандемия коронавируса в США обесценила экономические достижения Трампа

Резкое ухудшение прогноза по экономике США, сделанное Федеральной резервной системой (ФРС), нельзя назвать преувеличением, отметил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Ситуацию в стране следует характеризовать именно как "катастрофичную": пандемия нового коронавируса вскрыла все накопившиеся проблемы и усугубила их, так что Соединенные Штаты переживают один из самых сложных периодов в истории, считает американист.

При этом экономика неизбежно отразилась и на политике. Президент Дональд Трамп, победив на прошлых выборах, обещал привести страну к процветанию, но уже очевидно, что COVID-19 обесценил все его четырехлетние достижения. Запланированный в 2020-м рост экономики на уровне 4% сейчас видится фантастическим, и это выбило у нынешнего главы Белого дома платформу для возможной победы на ноябрьских выборах.

Более того, Трамп не может воспользоваться даже проверенным приемом и развязать новую войну, ведь это будет сравнимо с политическим харакири, цитирует Блохина ФБА "Экономика сегодня".