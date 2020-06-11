Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

ВЦИОМ обнародовал данные опроса об уровне одобрения россиянами деятельности правительства

 Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка

Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ
Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

 Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо
18:12   11 Июня 2020
Политика

Президент Латвии стал инициатором ограничения показа российских телепередач

Президент Латвии стал инициатором ограничения показа российских телепередач

Российские телепередачи станут менее доступными на территории Латвии. Соответствующий законопроект был принят латвийским парламентом во втором чтении. Автором инициативы выступил действующий президент страны Эгил Левитс.

Стоит отметить, что, начиная с 1 июля следующего года, большая часть показываемых кабельными операторами телевизионных программ должны транслироваться только на признанных в странах Евросоюза языках.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Латвии признал не соответствующей основному закону страны инициативу, предусматривающую обучение в частных вузах только на латышском языке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#латвия #телевидение #левитс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...