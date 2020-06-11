Президент Латвии стал инициатором ограничения показа российских телепередач
Российские телепередачи станут менее доступными на территории Латвии. Соответствующий законопроект был принят латвийским парламентом во втором чтении. Автором инициативы выступил действующий президент страны Эгил Левитс.
Стоит отметить, что, начиная с 1 июля следующего года, большая часть показываемых кабельными операторами телевизионных программ должны транслироваться только на признанных в странах Евросоюза языках.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд Латвии признал не соответствующей основному закону страны инициативу, предусматривающую обучение в частных вузах только на латышском языке.