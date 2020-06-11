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Петренко: однополые родители мешают формированию психики ребенка
Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

Шаповалов назвал терроризмом использование боевиками ПНС Ливии детей ради своих целей

 Боевики ПНС Ливии запустили кампанию по обелению своих преступлений через СМИ

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18:11   11 Июня 2020
Экономика

Фомин: российские курорты не будут завышать цены для отдыхающих

Фомин: российские курорты не будут завышать цены для отдыхающих

Кризис, вызванный коронавирусом, спровоцировал падение туристической отрасли, однако это не отразится на стоимости услуг для отдыхающих, сообщил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Он отметил, что курорты будут открыты в ближайшее время, и, несмотря на позднее начало, туристический сезон будет сдвинут и закончится в начале октября. Бизнесмены имеют большой риск потерять клиентуру, если завысят стоимость услуг, сообщил Фомин в интервью для издания "Парламентская газета".

На курортах будет соблюдаться дистанция и использоваться средства защиты, отметил сенатор. Модель контроля была разработана еще в марте, однако частный сектор остается с трудностями. Для снимающих жилье Фомин посоветовал выбирать оформивших самозанятость и ведущих учет арендодателей.

 

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Автор: Илья Романович
#отдых #курорт #фомин

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