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18:53   11 Июня 2020
Россия

Экономист Холод прочит России сельскохозяйственое будущее

Экономист Холод прочит России сельскохозяйственое будущее

Агропромышленный комплекс России выглядит привлекательнее, чем нефтяная отрасль, считает экс-замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он сравнил объемы экспорта зерна в России и СССР.

Причина товарного дефицита в советские годы заключалась не в сельскохозяйственном производстве, а в коллапсе системы распределения, говорит эксперт.

«Доходы росли, а предложение оставалось тем же. В магазинах и на рынках были товары.  Нужно было либо цены повышать, либо вводить механизмы рыночной экономики. В этом была проблема. В 1993 году в одну ночь как-то товаров стало хватать», – объяснил Холод.

Экономист считает, что в современной России экспортируется больше зерна, чем в СССР, из-за снижения количества потребителей.

«В СССР было больше людей, чем сейчас в России. Количество потребителей уменьшилось, появился избыток. Его  можно экспортировать. В советском союзе потребителей было больше, поэтому союз не был лидером по экспорту зерна», — уверен экс-замминистра.

Экономист Холод прочит России сельскохозяйственое будущее

По словам эксперта, у современной России есть огромные ресурсы производства сельскохозяйственной продукции за счет территории и запасов пресной воды. Сейчас РФ занимает уверенное место на мировом рынке и в системе международного распределения труда.

«С самыми большими ресурсами мы вышли на мировой рынок. Это наше будущее», — резюмировал эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #экономика #ссср #сельское хозяйство

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