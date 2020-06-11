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17:46   11 Июня 2020
Экономика

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6% годовых

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6% годовых

Учетная ставка будет снижена с 8% до 6 % годовых, и это самый низкий уровень за всю историю Украины, сообщает пресс-служба украинского Национального банка.

Экономический кризис на Украине подвигнул правление Нацбанка понизить ставку до рекордного минимума. Ранее, 24 апреля, ставка была снижена с 10% до 8% годовых, сообщает регулятор.

Максимальный уровень ставки наблюдался с марта по август 2015 года и составлял 30%. Рекордом прежде считалось снижение ставки до 6,5% с августа 2013-го по октябрь 2014 года.

Как заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий 11 июня, ожидается рост международных резервов свыше 27 млрд долларов к концу текущего года. Регулятор сообщал, что в мае международные резервы страны упали на 1,3%, до 25,37 млрд долларов.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #кризис #нацбанк

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